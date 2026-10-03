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Китай на практике: что увезли с собой участники конференции

Китай на практике: что увезли с собой участники конференции

24–25 сентября 2025 года в Москве состоялась конференция «Китай на практике» — двухдневное деловое событие, посвященное реальным аспектам работы российского бизнеса с китайскими партнерами.

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