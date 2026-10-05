Гришин оценил возможные потери экономики Украины в 15% ВВП

Обозреватель KP.RU Александр Гришин оценил возможные потери экономики Украины из-за ситуации в аграрном секторе и металлургии примерно в 15% ВВП.
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