Алиханов: конструкторы предприятий регулярно выезжают на передовую

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что конструкторы и технологи отечественных предприятий регулярно выезжают на передовую и напрямую общаются с военными, применяющими их разработки.
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