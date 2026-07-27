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Алиханов: конструкторы предприятий регулярно выезжают на передовую

Алиханов: конструкторы предприятий регулярно выезжают на передовую

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что конструкторы и технологи отечественных предприятий регулярно выезжают на передовую и напрямую общаются с военными, применяющими их разработки.

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