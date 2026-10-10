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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чжэн перед финалом с Андреевой: «За эти два года мы стали более зрелыми теннисистками. Легкого матча не будет, но я тоже умею бороться»

Циньвэнь Чжэн поделилась ожиданиями от матча с Миррой Андреевой в финале тысячника в Пекине. Сегодня китаянка в полуфинале обыграла Элизу Мертенс со счетом 7:5, 6:2.

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