The Sims 4: Жизненный путь DLC ✅(ORIGIN/EA APP)+ПОДАРОК✅ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ ОТ ДОПОЛНЕНИЯ The Sims 4 Жизненный путь ОТОБРАЖАЕТСЯ В ОКНЕ БРАУЗЕРА И ПРИХОДЯТ НА ВАШ E-MAIL АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ!!!ВНИМАНИЕ! Для доступа к контенту дополнения у Вас должна быть активирована игра The Sims 4.