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Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима

Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима

Он был осужден за хищения 4 млрд рублей в составе организованного преступного сообщества. Другие 11 фигурантов были осуждены к наказанию от штрафа в 4 млн рублей до 12 лет заключения в колонии строгого режимаОбновлено в 23:58Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 80 млн рублей бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о создании преступного сообщества, похитившего, как считает следствие, 4 млрд рублей.

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