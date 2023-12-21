Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима

Он был осужден за хищения 4 млрд рублей в составе организованного преступного сообщества. Другие 11 фигурантов были осуждены к наказанию от штрафа в 4 млн рублей до 12 лет заключения в колонии строгого режимаОбновлено в 23:58Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 80 млн рублей бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о создании преступного сообщества, похитившего, как считает следствие, 4 млрд рублей.