25 минут кошмара для Бобровского! «Эдмонтон» забил восемь голов «Флориде» и продлил финал Кубка Стэнли (видео)

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен после пяти пропущенных шайб, а его команда потерпела разгромное поражение от «Эдмонтона» (1:8) и теперь ведет в финальной серии плей-офф НХЛ 3-1.
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