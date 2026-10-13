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В России отмечают 92 года со дня рождения актера Савелия Крамарова

В России отмечают 92 года со дня рождения актера Савелия Крамарова

Актеру Савелию Крамарову, известному по фильмам «Джентльмены удачи», «Афоня» и «Неуловимые мстители», 13 октября исполнилось бы 92 года.

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