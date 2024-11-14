Назвали зарплату специалиста в сфере ремонта и обслуживания автомобилей

Эксперты «Авито Работы» провели анализ предложений по зарплатам для специалистов рабочих профессий в разных отраслях и выяснили, что в октябре 2024 года самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии в сфере металлообработки, где средняя заработная плата составляет около 115 285 рублей в месяц при полной занятости.