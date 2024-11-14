За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Вот нахрена нам такая новость!? Кто-то в России будет бесплатно устранять этот дефект? Ну, и...?Почти 500 тысяч а...
  • Сергей Храмов
    Это хорошо что Япония возвращается со своими машинами на рынок России, это создаст конкуренцию с Китайскими машинами ...Санкции отменяютс...
  • Сергей Храмов
    В России остаются страрые трассы при строительстве новых тарасс при спрямлении трасс. На таких тассах которые имеют о...Эксперт рассказал...

Назвали зарплату специалиста в сфере ремонта и обслуживания автомобилей

Назвали зарплату специалиста в сфере ремонта и обслуживания автомобилей

Эксперты «Авито Работы» провели анализ предложений по зарплатам для специалистов рабочих профессий в разных отраслях и выяснили, что в октябре 2024 года самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии в сфере металлообработки, где средняя заработная плата составляет около 115 285 рублей в месяц при полной занятости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх