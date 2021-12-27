smi.today

1 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    Согласна на 100% но... Всему этому есть оправдание. 1 женщина воспитывалась без отца (или настоящего мужчины.) 2.  У ...Кадыров: главой Ч...
  • sasha50let
    Можно сказать только одно, дегенераты.В Закарпатье прес...
  • Олег Татьянин
    Правильно. Зачем нам эти халявщики нужны? Хохол родился, еврей заплакал. Не зря поговорку придумали :тиха украинская ...«Отрезанный ломот...

МИД РФ: ООН ввозит в Афганистан наличные деньги из-за санкций США

МИД РФ: ООН ввозит в Афганистан наличные деньги из-за санкций США

Гуманитарные организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, поскольку в этой республике не работает банковская система из-за американских санкций, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх