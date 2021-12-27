МИД РФ: ООН ввозит в Афганистан наличные деньги из-за санкций США

Гуманитарные организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, поскольку в этой республике не работает банковская система из-за американских санкций, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
Гуманитарные организаций ООН вынуждены ввозить в Афганистан наличные деньги, поскольку в этой республике не работает банковская система из-за американских санкций, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
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