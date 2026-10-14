14 октября дочери Михаила Ефремова и Ксении Качалиной исполняется 26 лет. Ещё недавно её обсуждали из-за смелых стрижек и неформального вида, потом — из-за откровенных рассказов о пьющей матери и комментариев вокруг ДТП с участием отца.