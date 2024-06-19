Эксперты выяснили, какое поведение мужчин в Сети привлекает девушек

Крупный сервис знакомств провел опрос среди женщин и мужчин. фото: Getty ImagesЭксперты сервиса для знакомств Мамба провели опрос и узнали, как россияне относятся к лайкам партнера на фото друзей противоположного пола, к публикации совместных снимков с партнером в соцсетях и вообще, верят ли мужчины в дружбу между полами.
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