Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что намерен потребовать от Украины подробных объяснений по поводу пролёта беспилотника, который пересёк польскую границу и упал в Литве.
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