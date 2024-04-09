МЧС: пожар в Воскресенске ликвидировали, погибли 6 человек

В поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск ликвидировали пожар в одноэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.
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