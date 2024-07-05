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Флагманский Google Pixel 9 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев

Флагманский Google Pixel 9 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев

В линейке Google Pixel 9 планируется использовать ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. По словам экспертов, это должно решить проблему медленного и ненадежного подэкранного сканера, которая наблюдалась в предыдущих моделях Pixel.

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