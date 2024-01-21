23 хитрых кухонных лайфхака от мужского журнала

Все гениальное — просто. Эта подборка хитростей от Maxim отличное тому доказательство. Как сделать заправку для салата, просто отмывая банку из-под майонеза, как правильно хранить продукты, как помочь дозреть бананам с помощью духовки.
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