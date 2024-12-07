Польша увеличит военные расходы до 4,7% от ВВП

Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 46 миллиардов долларов к 2025 году. Как сообщает Министерство обороны, расходы на военные нужды составят 4,7% от ВВП, что существенно превышает текущий уровень в 4,2% от ВВП.
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