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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка не пошел бы в «Зенит», будучи молодым игроком: «Конкуренция высокая во всех линиях. Остался бы на сезон в своем клубе, получал бы игровую практику»

«Пошел бы в «Зенит», будучи молодым игроком с хорошей статистикой? Нет. Потому что конкуренция высокая во всех линиях.

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