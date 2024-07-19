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Комтуа о Кузнецове: «Классный человек, хорошо ко мне относился и помог влиться в «Каролину». Ему не хватало игрового времени в «Каролине», возможно»

– Каким вам запомнился Евгений Кузнецов в «Каролине»? Удивлены его решению расторгнуть контракт и вернуться в КХЛ? – Впечатления от Евгения самые лучшие.

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