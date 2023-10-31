Кулеба улетел в Берлин готовить ЕС к изменениям

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 31 октября, заявил, что летит в Берлин на «очень важную конференцию» готовить Евросоюз к изменениям в связи с принятием в его ряды Украины, – сообщают украинские СМИ.
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