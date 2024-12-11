30-летняя ошибка Pentium FDIV обнаружена в кремнии

Известный историк аппаратного обеспечения и реверс-инженер Кен Ширрифф недавно обнаружил точные транзисторы в оригинальном Intel Pentium, которые вызвали «ошибку FDIV», приведшую к отзыву продукции на сумму $475 млн в 1994 году.