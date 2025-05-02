Хоррор “Лихо одноглазое” от авторов “Черной Книги” выйдет летом этого года

Хоррор “Лихо одноглазое” от авторов “Черной Книги” выйдет летом этого годаСтудия Morteshka, известная по играм “Чёрная Книга” и “Человеколось”, представила новый трейлер своего фолк-хоррор от первого лица “Лихо одноглазое”.
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