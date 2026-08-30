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Русская Семёрка

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Зачем агенты КГБ массово скупали западные журналы мод в 1970-х

Заголовок из разряда тех, что гуляют по интернету годами: суровые люди в штатском сметают с парижских прилавков Vogue и Burda Moden — не для жён, а по заданию Родины.

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