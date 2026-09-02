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Царьград

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Бурятия заключила восемь соглашений на ВЭФ во Владивостоке

Бурятия заключила восемь соглашений на ВЭФ во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке артисты из Бурятии исполнили гимн России. Республика заключила восемь соглашений, включая строительный проект и защиту ирбиса.

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