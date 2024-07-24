NYT: Пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле делегации Израиля

В среду, 24 июля, пропалестинские активисты выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в столице Соединенных Штатов, где остановилась израильская делегация во главе с председателем правительства Биньямин Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии