Марат Хайруллин пишет о возникающей перед РФ дилемме — что делать с Украиной после её капитуляции: Сегодня, на фоне успехов русской армии, не лишним будет еще раз поговорить о судьбе Украины.
Отдать нельзя забрать
Комментарии
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Alex
отрезать от черного моря, выйти на преднестровье, ужать до минимума и турагенство на сафари (У), и конечно же охрану чтоб не разбежались.
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19 час.
tsan tsan
Наконец нашёлся автор, который дал реальную оценку Ростиславу Ищенко - ОБОЧИНА. А как этот , говоря современным языком, украинский релокант , любит говорить "мы" , желая выступать от имени народа России.
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18 час.
Надежда Белугина
Оставлять Украину под боком для продолжения той политики. которую она сейчас ведёт, было бы беззаботно. Вот такой легкомысленный термин. Заноза в теле всё равно когда-то загниёт и последствия мести раненого зверя могут стать непредсказуемы. Не потянем, тяжело восстанавливать? Так где гарантии, если восстановить только своё, а рядом озлобленное, восстановленное кем-то, опять не встанет на дыбы, настроенное появившимся восстановителем? Раковую опухоль удаляют, зачищая метастазы. Легче кое-что вернуть. И соседи довольны, и отношения с ними, думаю, улучшатся. Очень опасаюсь Кириенко, думаю, не очень-то он наш, как и Фурсенко, когда-то изгнанный из образования, но прикорнувший на всё время у плеча. У нашего президента свои планы, которые пока ещё трудно уловить, как и в отношении культуры. То, что к старому образованию возврата нет, это ясно. Это всё равно, что вернуться к старому утюгу и самовару, разгорающемуся на углях, старому телефону вместо мобильника. Новые технологии несут много преимуществ и их надо использовать быстро и продуктивно. Перестройка необходима. И ремесленные училища нужно вернуть, конечно не в старой формации. Стране нужны работники среднего звена. Детям знания насильно не втолкнёшь. Ученик возьмёт лишь столько, сколько может и хочет взять. Дальше учитель ученику бесполезен, а учителю не нужен, это уже помеха другим обучающимся. Какой смысл выращивать трутней, привязав их амбицией мам к 11-летнему сидению в школе, мол, до самого верха отсидел. Всё, понесло, тема для меня больная. Вместе с мамой 90 лет образовывали страну. Закончу, пожалуй.
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13 час.
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