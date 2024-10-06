Отдать нельзя забрать

Надежда Белугина

Оставлять Украину под боком для продолжения той политики. которую она сейчас ведёт, было бы беззаботно. Вот такой легкомысленный термин. Заноза в теле всё равно когда-то загниёт и последствия мести раненого зверя могут стать непредсказуемы. Не потянем, тяжело восстанавливать? Так где гарантии, если восстановить только своё, а рядом озлобленное, восстановленное кем-то, опять не встанет на дыбы, настроенное появившимся восстановителем? Раковую опухоль удаляют, зачищая метастазы. Легче кое-что вернуть. И соседи довольны, и отношения с ними, думаю, улучшатся. Очень опасаюсь Кириенко, думаю, не очень-то он наш, как и Фурсенко, когда-то изгнанный из образования, но прикорнувший на всё время у плеча. У нашего президента свои планы, которые пока ещё трудно уловить, как и в отношении культуры. То, что к старому образованию возврата нет, это ясно. Это всё равно, что вернуться к старому утюгу и самовару, разгорающемуся на углях, старому телефону вместо мобильника. Новые технологии несут много преимуществ и их надо использовать быстро и продуктивно. Перестройка необходима. И ремесленные училища нужно вернуть, конечно не в старой формации. Стране нужны работники среднего звена. Детям знания насильно не втолкнёшь. Ученик возьмёт лишь столько, сколько может и хочет взять. Дальше учитель ученику бесполезен, а учителю не нужен, это уже помеха другим обучающимся. Какой смысл выращивать трутней, привязав их амбицией мам к 11-летнему сидению в школе, мол, до самого верха отсидел. Всё, понесло, тема для меня больная. Вместе с мамой 90 лет образовывали страну. Закончу, пожалуй.