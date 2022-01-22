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46 суток за солидарность. История минчанки Татьяны Батуро

46 суток за солидарность. История минчанки Татьяны Батуро

Татьяну Батуро задержали 15 ноября, перед судом над политзаключенной Ольгой Золотарь. Батуро трижды судили за «мелкое хулиганство», в общей сложности она провела на Окрестина (Центр изоляции правонарушений (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске.

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