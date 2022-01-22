46 суток за солидарность. История минчанки Татьяны Батуро

Татьяну Батуро задержали 15 ноября, перед судом над политзаключенной Ольгой Золотарь. Батуро трижды судили за «мелкое хулиганство», в общей сложности она провела на Окрестина (Центр изоляции правонарушений (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске.