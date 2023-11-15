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«Выносят с заднего двора» – простых всушников бросают не долеченными в госпитальных моргах

«Выносят с заднего двора» – простых всушников бросают не долеченными в госпитальных моргах

Политнавигатор Украинские госпитали переполнены ранеными, значительная часть которых не долечивается и умирает в течение нескольких дней.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Видимо у них нет денег для продолжения лечения
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