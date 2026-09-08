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Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС), как известно, входящего в оди.

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