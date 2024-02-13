В Перми отменили концерт Лолиты Милявской

Выступление в Перми певицы Лолиты Милявской, запланированное на 19 марта, не состоится, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на источник в ДК имени Солдатова, в котором должен был пройти концерт.
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