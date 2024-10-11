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Глава Крымской миссии Смирнов: Украина войдет в ЕС только в составе других стран

Глава Крымской миссии Смирнов: Украина войдет в ЕС только в составе других стран

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел пустыми рассуждения о вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС), отметив, что страна может войти в политическое объединение лишь частями в составе других государств.

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