Глава Крымской миссии Смирнов: Украина войдет в ЕС только в составе других стран

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел пустыми рассуждения о вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС), отметив, что страна может войти в политическое объединение лишь частями в составе других государств.
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