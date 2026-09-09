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ИА Регнум

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Медведев рассказал о своем разочаровании европейцами и смене риторики

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что поведение ряда стран и зарубежных политиков по отношению к России вызвало у него разочарование и повлияло на его отношение.

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