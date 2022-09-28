Соседи решили, что мама одинокая и стали ее обхаживать на предмет квартиры

Тут ситуация получилась такая, я не знаю, как к ней относиться - то ли смеяться, как над анекдотом, то ли нервничать, как над проблемой.
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