Позитив для оптимистов

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Соседи решили, что мама одинокая и стали ее обхаживать на предмет квартиры

Соседи решили, что мама одинокая и стали ее обхаживать на предмет квартиры

Тут ситуация получилась такая, я не знаю, как к ней относиться - то ли смеяться, как над анекдотом, то ли нервничать, как над проблемой.

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