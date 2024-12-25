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Воронежские новости

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В Воронежской области отца отправили в колонию на 3 года за избиения детей

В Воронежской области отца отправили в колонию на 3 года за избиения детей

Следствием и судом было установлено, что в период с июля по август текущего года мужчина, проживающий в Калачеевском районе с сожительницей и четырьмя детьми в возрасте от 7 до 11 лет, проявлял жестокость по отношению к трём старшим детям.

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