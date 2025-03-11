Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Увы... Далеко не каждый знает, что всё , в действительности , далеко не  так, как есть на самом деле.Babylon Bee: Пути...
  • ФинамИнфо
    Как раз об истории с Charlie Hebdo я и подумал, прочитав эту новость. И это очень обламывает, когда читатель так, изв...Babylon Bee: Пути...
  • ВАЛЕРИЙ
    Благодарю. Хотя...думаю, что после "юмора" Charlie Hebdo, и реакции на него западного "общества (или стада -?)" , - с...Babylon Bee: Пути...

Еще один "бывший" одумался: экс-главред Bild покаялся перед Шрёдером за «недостойное отношение»

Еще один "бывший" одумался: экс-главред Bild покаялся перед Шрёдером за «недостойное отношение»

Бывший главный редактор газеты Bild (2001-2015) Кай Дикман извинился перед экс-канцлером Германии (1998-2005) Герхардом Шрёдером за публикацию в издании материалов, находившихся в его ведении, и назвал недостойным отношение к Шрёдеру части общественности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх