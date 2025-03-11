Еще один "бывший" одумался: экс-главред Bild покаялся перед Шрёдером за «недостойное отношение»

Бывший главный редактор газеты Bild (2001-2015) Кай Дикман извинился перед экс-канцлером Германии (1998-2005) Герхардом Шрёдером за публикацию в издании материалов, находившихся в его ведении, и назвал недостойным отношение к Шрёдеру части общественности.
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