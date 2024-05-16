«Сапсан» РЖД как спортивный снаряд. В железнодорожном депо атлет Денис Вовк установил мировой рекорд, протащив 650-тонный поезд на полтора метра

Наш давний знакомый, спортсмен Денис Вовк, которого наши читатели знают по мировому рекордув трек-пуле — два года назад он протащил пятивагонную «Ласточку» — седьмого мая установил очередной рекорд: собственной силой переместил десятивагонный «Сапсан».
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