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Контрафронт

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Афганистан: Местные власти сообщили, что три человека были убиты и несколько других получили ранения...

Афганистан: Местные власти сообщили, что три человека были убиты и несколько других получили ранения в районе Нургаль в провинции Кунар, а также были взорваны объекты в районе Бармаль провинции Пактика из-за авиаударов пакистанских вооруженных сил в ранние утренние часы.

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