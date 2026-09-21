Афганистан: Местные власти сообщили, что три человека были убиты и несколько других получили ранения в районе Нургаль в провинции Кунар, а также были взорваны объекты в районе Бармаль провинции Пактика из-за авиаударов пакистанских вооруженных сил в ранние утренние часы.