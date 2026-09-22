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Царьград

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Аномальное тепло до +24 °C пришло в Свердловскую область

Аномальное тепло до +24 °C пришло в Свердловскую область

В Свердловской области из-за антициклона температура воздуха превышает климатическую норму на 8–9 градусов, а пик потепления придётся на 22 сентября в северных районах.

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