Аномальное тепло до +24 °C пришло в Свердловскую область

В Свердловской области из-за антициклона температура воздуха превышает климатическую норму на 8–9 градусов, а пик потепления придётся на 22 сентября в северных районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Фигуристка Медвед...
- Почему Зеленский ...
- В Екатеринбурге д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым