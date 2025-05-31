Мигрантские сводки В самом мусульманском регионе России появился «светский патруль». В социальных сетях активно обсуждают видео из кафе в Махачкале, где работницу, с ног до макушки закутанную в религиозную одежду, увели в участок для установлен я личности.
«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане
Комментарии
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Юрий Белов
А какое право приезжие первобытные имеют в гостях ставить цивилизованных хозяев на колени ?! О*уели совсем ?! Суки , не жалуйтесь потом , если местный народ САМ начнёт с вами разбираться !
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5 час.
milaStar47 Стар
Рукводству РФ не мешает взять за "Пример" республик Средней Азии,где запретили "Никабы,Хиджабы" а молодёжи носить "Бороды" а в России полнейшая "дермократия".
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5 час.
Надежда
«Аж полковник соизволил прийти и вывести даму». А кто сказал, что это именно "дама"?
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2 час.
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