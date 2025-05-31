Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

«Запретить, как тонировку»: официантку в никабе силовики вывели из кафе в Дагестане

Мигрантские сводки   В самом мусульманском регионе России появился «светский патруль». В социальных сетях активно обсуждают видео из кафе в Махачкале, где работницу, с ног до макушки закутанную в религиозную одежду, увели в участок для установлен я личности.

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Комментарии
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Юрий Белов
А какое право приезжие первобытные имеют в гостях ставить цивилизованных хозяев на колени ?! О*уели совсем ?! Суки , не жалуйтесь потом , если местный народ САМ начнёт с вами разбираться !
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5 час.
milaStar47 Стар
Рукводству  РФ не мешает взять за &quot;Пример&quot; республик Средней Азии,где запретили &quot;Никабы,Хиджабы&quot; а молодёжи носить &quot;Бороды&quot; а в России полнейшая &quot;дермократия&quot;.
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5 час.
Надежда
«Аж полковник соизволил прийти и вывести даму». А кто сказал, что это именно &quot;дама&quot;?
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2 час.
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