В Госдуме предложили увеличить выплаты на ребенка до 60% от заработка родителя

Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект, которым предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя.
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