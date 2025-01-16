В Госдуме предложили увеличить выплаты на ребенка до 60% от заработка родителя

Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект, которым предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя.