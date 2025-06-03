Шоу в Стамбуле: Мединский ткнул Зеленского носом в его недавнее сценическое прошлое

Глава российской делегации на переговорах удивился спектаклю, устроенного Киевом по поводу обмена детей «Стратегия устрашения», которую киевский режим пытался применить накануне переговоров, не сработала, пишет американский сайт Axios.
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