Шоу в Стамбуле: Мединский ткнул Зеленского носом в его недавнее сценическое прошлое

На меня Мединский произвёл самое положительное впечатление. Симпатичный, подтянутый, грамотный, за словом в карман не лезет. Вообще показал лицо нашей страны - великой державы России, как нужно, достойно!!!

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

Много раз смотрел его лекции о истории Росси, но не разу не видел такого жесткого взгляда как в это раз. Впечатляет!