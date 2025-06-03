СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Много раз смотрел его лекции о истории Росси, но не разу не видел такого жесткого взгляда как в это раз. Впечатляет!Шоу в Стамбуле: М...
  • Игорь Максаков
    На меня Мединский произвёл самое положительное впечатление. Симпатичный, подтянутый, грамотный, за словом в карман не...Шоу в Стамбуле: М...
  • Надежда
    Странно даже, что два сбежавших из России черноквадратника вдруг стали у шпротников "угрозой национальной безопасност..."Угроза националь...

Шоу в Стамбуле: Мединский ткнул Зеленского носом в его недавнее сценическое прошлое

Шоу в Стамбуле: Мединский ткнул Зеленского носом в его недавнее сценическое прошлое

  Глава российской делегации на переговорах удивился спектаклю, устроенного Киевом по поводу обмена детей «Стратегия устрашения», которую киевский режим пытался применить накануне переговоров, не сработала, пишет американский сайт Axios.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
На меня Мединский произвёл самое положительное впечатление. Симпатичный, подтянутый, грамотный, за словом в карман не лезет. Вообще показал лицо нашей страны - великой державы России, как нужно, достойно!!!
Ответить
7 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Много раз смотрел его лекции о истории Росси, но не разу не видел такого жесткого взгляда как в это раз. Впечатляет!
Ответить
2 час.
наверх