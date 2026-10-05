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Царьград

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Полиция Оренбуржья нашла потерявшуюся в лесу пенсионерку 72 лет

Полиция Оренбуржья нашла потерявшуюся в лесу пенсионерку 72 лет

72-летнюю жительницу Сорочинска, потерявшуюся в лесу Оренбургской области, нашли спустя пять дней. Женщина ушла 25 сентября и была обнаружена в состоянии переохлаждения.

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