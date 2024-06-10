Яна Троянова снова взялась за старое и обвинила свою страну во всех жизненных бедах: «Страна родила меня такой…»

Яна Троянова сбежала из страны практически сразу после начала специальной военной операции. Актриса не просто молча уехала жить за границу, а, подобно многим звездам, начала нелестно отзываться о своей бывшей Родине.
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