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Царьград

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Эксперт Бондарь назвал способы снижения платы за электроэнергию

Эксперт Бондарь назвал способы снижения платы за электроэнергию

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как законными методами снизить расходы на электроэнергию. Выбор подходящего тарифа и использование льгот помогут оптимизировать платежи.

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