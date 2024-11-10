У Зеленского получилось «выпросить» телефонный звонок Трампу, о чём он сообщил в Будапеште, куда прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.
У вас есть план, мистер Трамп?
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В С
План есть у зелёного крысёныша. Байден, вроде, не наркоман.
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14 час.
Владимир Соловьев
"Трамп созвонился с Путиным и попросил его не идти на эскалацию, напомнив об американских войсках в Европе". ОТВЕТ ТРАМПУ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ МИРНЫМ: ОТВОДИ НАТО К ГРАНИЦАМ 1991г. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ. А ПОКА ИХ БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ В УКРОФАШИСТСКИХ БУНКЕРАХ!
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1 час.
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