У вас есть план, мистер Трамп?

Владимир Соловьев

"Трамп созвонился с Путиным и попросил его не идти на эскалацию, напомнив об американских войсках в Европе". ОТВЕТ ТРАМПУ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ МИРНЫМ: ОТВОДИ НАТО К ГРАНИЦАМ 1991г. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ. А ПОКА ИХ БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ В УКРОФАШИСТСКИХ БУНКЕРАХ!