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В Наро-Фоминске после ремонта открылась знаменитая девятая школа

В Наро-Фоминске после ремонта открылась знаменитая девятая школа

Федеральная программа реконструкции учебных заведений позволила сделать почти столетнюю школу красивой, удобной и современной.

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