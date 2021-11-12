Мировое обозрение

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F*ck Зеленскому? Нет, всей Украине

F*ck Зеленскому? Нет, всей Украине

На прошлой неделе в Киеве произошли два события, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны: во-первых, депутат Верховной рады, бывший «слуга народа» Гео Лерос показал в адрес президента Зеленского неприличный жест, заимствованный, как и прочие безобразия, в культуре высокоморального Запада, а во-вторых, какие-то вандалы в центре украинской столицы сломали скульптуру «Ёжика в тумане», героя замечательной серии книг советского писателя-сказочника Сергея Козлова и гениального мультфильма 1975 года режиссёра Юрия Норштейна.

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