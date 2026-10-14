В Екатеринбурге, в новом кампусе УрФУ, прошел корпоративный форум «Горизонты». Группа Синара объединила 120 сотрудников для презентации более 900 проектов.
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