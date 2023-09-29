Предпринимателям Истры рассказали о нюансах ведения воинского учета в организациях

Более 600 предпринимателей Подмосковья приняли участие в тематическом вебинаре «Воинский учёт в организациях», проведенном по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва совместно с Адвокатской палатой.