Как создать интерьер, в котором хочется жить: 10 хитростей от дизайнера Степановой

Дома мы проводим 33 года при средней продолжительности жизни в 79 лет. Поэтому так важно, чтобы пространство, где мы живем, было особым местом, которое может сделать лучше не только нашу жизнь, но и нас самих.
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